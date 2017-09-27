Юрий Семин: "У "Локомотива" очень сложный календарь, супермесяц - за 15 дней пять игр"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" отметил, что соперник силен командными действиями. Специалист подчеркнул, что у его подопечных есть воля и характер.

– Какие сильные стороны у "Злина"?

– В первую очередь, командными действиями. Просто так Кубок Чехии выиграть нельзя. "Злин" очень дружная команда, которая компактно играет в обороне. В то же время хорошо действует при стандартных положениях. В составе команды много иностранных игроков. Нас ждет сложный матч.

– "Локо" пойдет на пользу, что "Злин" играет по той же схеме, что и "Копенгаген" 4-4-2?

– Главное – не схема, а как играют. Мы смотрели матч со "Славией", и они очень хорошо смотрелись. Это полезная информация, и мы сделаем определенные выводы. Но я не люблю заострять внимание на соперниках, потому что надо больше думать о себе. У "Локомотива" очень сложный календарь, супермесяц – за 15 дней провести пять игр, и все они с большими переездами. Поэтому многое будет зависеть от характера и наших волевых усилий. В Ростове меня ребята сильно удивили. Не думал, что после 120 минут в Кубке России они смогут так интенсивно играть. Оказалось, что у команды есть и характер, и воля. Надеюсь, что они и завтра проявят эти качества. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.