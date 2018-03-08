Юрий Семин: "Стыдно? Ни в коем случае. В какие-то моменты играли на равных"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) не стал сглаживать углы, однако отметил, что ему не стыдно за игру команды. По словам специалиста, в какие-то моменты подопечные играли на равных, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Что скажете о выходе Лысова?

- Хорошо, что сыграл в таком матче. Почувствовал эту атмосферу, как противодействовать игрокам мирового уровня. В дальнейшем это ему будет плюс.

- А что с Игнатьевым?

- Травма какая-то.

- Было ли вам стыдно за команду?

- Ни в коем случае.

- А что позитивного в этом матче?

- В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона. Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт. "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли.

- Чорлука оправдал ожидания?

- Он опытен и неплохо провел матч. Здоровье уже позволяет играть.