23:33 8 марта | Футбол — Лига Европы

Юрий Семин: "Стыдно? Ни в коем случае. В какие-то моменты играли на равных"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) не стал сглаживать углы, однако отметил, что ему не стыдно за игру команды. По словам специалиста, в какие-то моменты подопечные играли на равных, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

 
Четверг. Мадрид. &quot;Атлетико&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 3:0. 22-я минута. Победный удара полузащитника хозяев САУЛЯ (справа)."Локомотив" пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

- Что скажете о выходе Лысова?

- Хорошо, что сыграл в таком матче. Почувствовал эту атмосферу, как противодействовать игрокам мирового уровня. В дальнейшем это ему будет плюс.

- А что с Игнатьевым?

- Травма какая-то.

- Было ли вам стыдно за команду?

- Ни в коем случае.

- А что позитивного в этом матче?

- В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона. Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт. "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли.

- Чорлука оправдал ожидания?

- Он опытен и неплохо провел матч. Здоровье уже позволяет играть.

Атлетико - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Мальчиш-Кибальчиш

Правильно Шпалыч говорит," стыдно это у кого видно". Кака така беда, дома ушатаем. Верю.

00:18

Объектив

Вопреки___________ Эмигрируйте или перестаньте смотреть футбол. Или хотя бы бред писать на всеобщее обозрение...

00:09

Вопреки

На равных ??? Люди без совести и чести - он думает, что российские болелы не смотрели матч или были уже не вменяемы после горячительного еще до начала матча, чтобы путать зеленых с матрасниками... И это чудо рвется в ЛЧ в следующем году... нам там нужен еще один "великий" клуб и кабинетный чемпион (как ЦСКА, Спартак и Зенит), которые ежегодно позорят страну в Европе ??? Мне НЕТ !!!

00:07

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