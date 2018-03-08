Юрий Семин: "Стыдно? Ни в коем случае. В какие-то моменты играли на равных"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) не стал сглаживать углы, однако отметил, что ему не стыдно за игру команды. По словам специалиста, в какие-то моменты подопечные играли на равных, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
- Что скажете о выходе Лысова?
- Хорошо, что сыграл в таком матче. Почувствовал эту атмосферу, как противодействовать игрокам мирового уровня. В дальнейшем это ему будет плюс.
- А что с Игнатьевым?
- Травма какая-то.
- Было ли вам стыдно за команду?
- Ни в коем случае.
- А что позитивного в этом матче?
- В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона. Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт. "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли.
- Чорлука оправдал ожидания?
- Он опытен и неплохо провел матч. Здоровье уже позволяет играть.
Мальчиш-Кибальчиш
Правильно Шпалыч говорит," стыдно это у кого видно". Кака така беда, дома ушатаем. Верю.
00:18
Объектив
Вопреки___________ Эмигрируйте или перестаньте смотреть футбол. Или хотя бы бред писать на всеобщее обозрение...
00:09
Вопреки
На равных ??? Люди без совести и чести - он думает, что российские болелы не смотрели матч или были уже не вменяемы после горячительного еще до начала матча, чтобы путать зеленых с матрасниками... И это чудо рвется в ЛЧ в следующем году... нам там нужен еще один "великий" клуб и кабинетный чемпион (как ЦСКА, Спартак и Зенит), которые ежегодно позорят страну в Европе ??? Мне НЕТ !!!
00:07