Юрий Семин: "Сделали выводы после первой игры с "Шерифом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" выразил надежду на то, что встреча завершится удачно для его команды. В 3-м туре железнодорожники в Тирасполе сыграли вничью с командой из Молдавии - 1:1.

- Мы сделали определенные выводы после первого матча. Постараемся найти варианты, чтобы этот матч прошел для нас удачно, - сказал Семин во флеш-интервью.

- Главный тренер "Шерифа" дал отдохнуть своим лидерам в чемпионате. Вы своих ведущих игроков использовали по полной программе. Будет ли вам тяжелее в этом смысле?

- В этом у "Шерифа" есть преимущество - они явно сильнее всех в своем чемпионате. Они могут дать отдохнуть своим игрокам. Мы этого не можем сделать. Но, на мой взгляд, играть через три дня на четвертый - нормально.

- Как с эмоциями у "Локомотива" после победы над "Зенитом"?

- Важно, чтобы они были. Будут эмоции - будут и победы.

Матч "Локомотив" - "Шериф" состоится сегодня, 2 ноября. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.