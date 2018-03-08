Юрий Семин: "Сами привезли себе два мяча. Вот и причина"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) не стал сглаживать углы. По его словам, соперник очень силен, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– У "Локомотива" вообще не было моментов. Как это объясните?

– Играли с очень мощной командой, которая никогда не бережет себя, не экономит сил. Вообще "Атлетико" это самая быстрая команда, она моментально берет мяч после потери. Фактически мы сами привезли себе два мяча. Вот и причина.

– Антон Миранчук в одном из моментов вместо передачи решил прокинуть мяч между ногами соперника. Это ошибка?

– Конечно, это грубая ошибка. Уровень надежности должен быть выше у всех.

– Как оцените игру Гильерме?

– Мог выручить в первом случае. Гильерме обязан брать такие мячи. Думаю, не видел момент удара. В остальном вроде действовал уверенно. Первый мяч очень помог "Атлетико".

– Можно теперь сосредоточиться на чемпионате? Ведь в Лиге Европы по сути все закончилось.

– Давайте об этом матче поговорим, а потом уже о чемпионате. А на "Атлетико" Мадрид может закончиться у любой команды, и очень быстро.