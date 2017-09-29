Юрий Семин: "Расслабленность после трех голов - это нормально"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Злином" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0) признался, что игроки немного расслабились, когда забили три мяча. Тем не менее, он считает, что это нормально, так как команда играет в сложном режиме.

- Конечно, некая расслабленность имела место быть. В перерыве пытался объяснить игрокам, что матч еще продолжается, - отметил Семин во флэш-интервью. - Но, наверное, это нормально, потому что играем в очень сложном режиме. У нас не будет и двух суток до игры с "Динамо". Наверное, в какой-то мере берегли силы, но хорошо, что было такое начало. Оно у нас обычно не получается, но в этот раз все было наоборот. Были качественно забитые мячи, хорошие комбинации. Рады, что набрали 3 очка сегодня.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"