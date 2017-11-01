Юрий Семин: "Приоритет нужно отдавать ближайшему матчу: сначала думаем о "Шерифе", потом - о ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" призвал команду отнестись к игре с полной серьезностью. По его словам, у соперника будет преимущество из-за того, что у команды не было напряженного графика в домашнем чемпионате.

- Не будет ли у команды излишней самоуверенности после триумфа в Петербурге?

- Его не должно быть. Совсем другое соревнование. В этом турнире каждый матч как самый важный. К тому же мы получили хороший урок в Тирасполе. Ничья там стала для нас положительным результатом, ведь соперник был очень хорош.

У "Шерифа" и сейчас есть свои плюсы - у него не было такого напряженного графика в домашнем чемпионате, имел лишние дни для подготовки. Будет тяжелый матч, к которому мы должны быть готовы. А если решим, что все будет легко, ничего хорошего из этого не получится.

- Нет соблазна расставить приоритеты между чемпионатом страны и Лигой Европы? Ведь скамейка у вас не такая длинная, как у того же "Зенита", тем удержать будет непросто.

- Я сторонник того, что приоритет нужно отдавать ближайшему матчу. Вот есть "Шериф" - думаем о нем. Потом будет ЦСКА и так далее. Где-то найдем, где-то потеряем. Но главное будем закаляться и расти.

- Стоит ли ждать сюрпризов по составу?

- Сюрпризов быть не может. Обойма у нас небольшая, из 20 игроков. Из них и выбираем. А играть будем наилучшим составом до той поры, пока кто-то из ближайшего резерва не проявит себя с лучшей стороны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Локомотив" - "Шериф" пройдет завтра, 2 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.