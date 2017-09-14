Юрий Семин: "Очко для "Локо" – нормальный результат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил удовлетворение в связи с результатом матча 1-го тура группового турнира против "Копенгагена" (0:0). Он отметил, что датчане считались фаворитом встречи, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, – сказал Семин. – Тем более что все букмекеры ставили на "Копенгаген", считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат.

– Вы ведь пытались усилить атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?

– Не была! Вы правильно сказали. Думаю, второй тайм мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"