Юрий Семин: "Нужно поддержать Эдера. Он нам еще поможет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) отметил непростой календарь железнодорожников. 18 сентября им предстоит домашний поединок чемпионата России с "Амкаром", а еще через 3 дня команда встретится в Кубке России с "Крыльями Советов".

– Что нужно исправить перед следующей игрой?

– Сейчас у нас "Амкар", это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с "Копенгагеном", все вспомним и будем исправлять.

– Физически команда выдержит непростой график?

– Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.

– Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз – в основе. В каком статусе он убедительнее?

– Давайте пока подождем. Все-таки он только пришел в команду, проводит третий матч, включая товарищеский на сборах. Не нужно ни восторгаться, ни говорить, что все плохо. Он нам будет помогать до конца чемпионата, мы его должны поддержать. И надеемся, все будет хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть замены. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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