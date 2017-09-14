Юрий Семин: "Нужно поддержать Эдера. Он нам еще поможет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) отметил непростой календарь железнодорожников. 18 сентября им предстоит домашний поединок чемпионата России с "Амкаром", а еще через 3 дня команда встретится в Кубке России с "Крыльями Советов".
– Что нужно исправить перед следующей игрой?
– Сейчас у нас "Амкар", это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с "Копенгагеном", все вспомним и будем исправлять.
– Физически команда выдержит непростой график?
– Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.
– Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз – в основе. В каком статусе он убедительнее?
– Давайте пока подождем. Все-таки он только пришел в команду, проводит третий матч, включая товарищеский на сборах. Не нужно ни восторгаться, ни говорить, что все плохо. Он нам будет помогать до конца чемпионата, мы его должны поддержать. И надеемся, все будет хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть замены. (Михаил ГОНЧАРОВ)
crazysun78
аааа... заголовок поменяли... )))
23:36
crazysun78
ааааааааааа... заголовок заменили.... ))))))))))))))))))))))))))))))))))
23:35
crazysun78
я эту статью открыл только из-за заголовка... подумалусь, что за глюк у палыча?.. а тут подстава... хотя очередная...
23:35
Platinum1991
Тактика Палыча сработала на все 100%! При таком составе, лучшая защита - это АВТОБУС перед воротами! Надо плясать от печки и игроки Локомотива отлично СТАНЦЕВАЛИ защитный футбольный канкан! А соперник пусть постарается остановить наш ЛИТЕРНЫЙ с машинистом Палычем во главе. Защитные порядки Локомотива не дали возможности датчанам развернуться, а два удара в створ за два тайма угрозы не представляли. Железнодорожники сыграли стабильно и в оборонительном ключе. По такой игре ОДНО очко уже праздник железнодорожной на улице. Поздравляем Локомотив с первым очком, дай Бог, не последним. Впереди новые игры и надо набирать оставшиеся 16 и положить их в свою копилку для ПЕРВОГО места в группе! Ничья - это успех Локомотива, при всех за и против! Некоторые игроки выпадали, но в целом защита сыграла на ОТЛИЧНО, а в атаке надо играть намного лучше, тогда и смогут железнодорожники забить. Желаем!
23:27
Felix BARSA
Вопреки +++++Как всегда прав, ростовские мужики показали как с минимальным бюджетом и умным тренером играть в Европе!
23:25
Вопреки
Достали писаки - уже по собственной инициативе стелят соломку паровозу. Оправдывать сие безобразие еще и совести хватает ? Вот собралась группа убогих, в которой, наверно, участники плей-оф будут определяться в серии пенальти ! Но трем забугорным простительно из-за их бедности и ограниченности трансферах. А вот локомотивские любители сала и помощи арбитров, кроме отторжения НИЧЕГО не вызывают.... и если бы не очки для страны, то смотреть тошнотворный футбол от Семина без пузыря было бы просто НЕВОЗМОЖНО - стыдоба. ОДИН удар в створ за матч, время владения 62 на 38 в пользу датчан (грандов европейских ?)... А ведь кому-то подобный футбол от пенсионера в РЖД нравится... Только откуда будут болельщики появляться у этого убогого клуба, играющего в 7 защитников и помышляющего лишь о том, чтобы не пропустить ??? Третий день ЕК и сплошное разочарование от игры наших кабинетных топов, требующее повторения прошлогодних подвигов Ростовского банкрота под руководством Бердыева с его "автобусом" (надуманного ангажированной столичной прессой), втаптывающим в газон Аякс (5-2), Андерлехт (4-2), Спарту (4-1) и Баварию (3-2). Но почему-то столичные эксперты оправдывают позорное выступление наших клубов необходимостью втягивания в ЕК компанию и отсутствия опыта у игроков, которого у "Ростова" не было ВООБЩЕ. ПОЗОРИЩЕ !!!
23:19