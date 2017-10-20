00:38 | Футбол — Лига Европы

Юрий Семин: "Ни один судья не взял бы на себя ответственность за гол "Шерифа"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матче с "Шерифом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что если бы не видеоповтор, ни один арбитр не засчитал бы гол соперника.

– Нелогично пропустили мяч, – сказал во флеш-интервью Семин. – Хотя у них были и другие шансы. Вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность.

Шериф - Локомотив

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Romka3101

Однако, арбитр на лицевой линии моментально показал,что гол был

01:01

shpasic

в мате против Зенита Сёмин увидит, что он ошибался)

00:59

БобровФан

Семин прав: если солнце в затмении, значит его нет.

00:56

Thomas_Boy_

#Палычубирайся

00:47