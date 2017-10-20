Юрий Семин: "Ни один судья не взял бы на себя ответственность за гол "Шерифа"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матче с "Шерифом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что если бы не видеоповтор, ни один арбитр не засчитал бы гол соперника.
– Нелогично пропустили мяч, – сказал во флеш-интервью Семин. – Хотя у них были и другие шансы. Вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность.
Romka3101
Однако, арбитр на лицевой линии моментально показал,что гол был
01:01
shpasic
в мате против Зенита Сёмин увидит, что он ошибался)
00:59
БобровФан
Семин прав: если солнце в затмении, значит его нет.
00:56
Thomas_Boy_
#Палычубирайся
00:47