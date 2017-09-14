Юрий Семин: "Не вижу смысла сравнивать "Копенгаген" с командами РФПЛ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил соперника за удачную игру после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном" (0:0). Специалист выразил уверенность в том, что железнодорожники не могли пропустить гол в концовке встречи, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Могли бы сравнить "Копенгаген" с кем-то из РФПЛ?

– А зачем? Я не вижу смысла. Это компактная команда, очень хорошо играет вверху при стандартах, хорошо ведет единоборства. В первом тайме соперник побеждал в дуэлях значительно чаще, поэтому мы не имели преимущества.

– Вы сказали, что "Копенгаген" выиграл большинство единоборств до перерыва. Стало ли это проблемой, учитывая, что в концовке был навал?

– Нет, не могли пропустить.

– Можно сказать, что это был самый сложный матч в группе?

– Не знаю, какими получатся следующими матчи. Впереди их пять. "Локо" давно не играл в международных турнирах, поэтому каждый может оказаться сложным. "Копенгаген" играл очень хорошо.

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"