Юрий Семин: "Не вижу смысла сравнивать "Копенгаген" с командами РФПЛ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил соперника за удачную игру после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном" (0:0). Специалист выразил уверенность в том, что железнодорожники не могли пропустить гол в концовке встречи, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Могли бы сравнить "Копенгаген" с кем-то из РФПЛ?
– А зачем? Я не вижу смысла. Это компактная команда, очень хорошо играет вверху при стандартах, хорошо ведет единоборства. В первом тайме соперник побеждал в дуэлях значительно чаще, поэтому мы не имели преимущества.
– Вы сказали, что "Копенгаген" выиграл большинство единоборств до перерыва. Стало ли это проблемой, учитывая, что в концовке был навал?
– Нет, не могли пропустить.
– Можно сказать, что это был самый сложный матч в группе?
– Не знаю, какими получатся следующими матчи. Впереди их пять. "Локо" давно не играл в международных турнирах, поэтому каждый может оказаться сложным. "Копенгаген" играл очень хорошо.
Вопреки
Оправдывать сие безобразие еще и совести хватает ? Вот собралась группа убогих, в которой, наверно, участники плей-оф будут определяться в серии пенальти ! Но трем забугорным простительно из-за их бедности и ограниченности трансферах. А вот локомотивские любители сала и помощи арбитров, кроме отторжения НИЧЕГО не вызывают.... и если бы не очки для страны, то смотреть тошнотворный футбол от Семина без пузыря было бы просто НЕВОЗМОЖНО - стыдоба. ОДИН удар в створ за матч, время владения 62 на 38 в пользу датчан (грандов европейских ?)... А ведь кому-то подобный футбол от пенсионера в РЖД нравится... Только откуда будут болельщики появляться у этого убогого клуба, играющего в 7 защитников и помышляющего лишь о том, чтобы не пропустить ??? Третий день ЕК и сплошное разочарование от игры наших кабинетных топов, требующее повторения прошлогодних подвигов Ростовского банкрота под руководством Бердыева с его "автобусом" (надуманного ангажированной столичной прессой), втаптывающим в газон Аякс (5-2), Андерлехт (4-2), Спарту (4-1) и Баварию (3-2). Но почему-то столичные эксперты оправдывают позорное выступление наших клубов необходимостью втягивания в ЕК компанию и отсутствия опыта у игроков, которого у "Ростова" не было ВООБЩЕ. ПОЗОРИЩЕ !!!
22:54
Edmundo.Baldivieso
"Копенгаген" - это "Локомотив"...
22:48