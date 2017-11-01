Юрий Семин: "Не хочу советовать сборной, но Гильерме и Денисов - одни из лучших игроков нашего чемпионата"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" отметил, что Джефферсон Фарфан может играть на любой позиции. По его словам, перуанец приносит больше пользы, играя на острие.

– Вы в последнее время играли без номинальных форвардов. Фарфан все-таки хавбек. Стоит ли в связи с этим ждать, что Ари вернется еще до зимнего перерыва?

– Фарфан может играть на любой позиции. Но когда он форвард, у него есть больше пауз, чтобы набираться сил и быть более агрессивным. А когда играет крайнего хавбека, то работа в физическом плане более жестокая. Так что пользы приносит больше на острие.

Что касается Ари, то он уже проводит отдельные тренировки с командой на поле, но мы не имеем права выпускать его раньше срока. Когда будет можно? Доктора скажут.

– Что скажете о прогрессе братьев Миранчуков?

– Это наше новое поколение. У ребят громадный потенциал. Радует, что они прислушиваются к тому, что им говорят тренеры. Парни большие профессионалы. Хотя недостатков, понятное дело, еще хватает. Например, где-то ищут друг друга лишний раз передачами. Но они над ними работают, отсюда и прогресс. Нужно отдать должное маме ребят, которая воспитала двух таких спортсменов.

– Ари после матча с "Зенитом" сказал, что Гильерме заслуживает вызова в сборную, и что он сильнее Акинфеева. Ваше мнение?

– Не хочу да и не могу ничего советовать тренеру сборной, но Гильерме и Денисов – одни из лучших игроков нашего чемпионата. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Локомотив" - "Шериф" пройдет завтра, 2 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.