Юрий Семин: "Может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (1:0) пошутил, что железнодорожники сыграют в матче 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" в пять или шесть центральных защитника, так как у красно-белых сильная атака. Также он отметил, что надеется на защитника Ведрана Чорлуку, который залечил травму.

В четверг российская команда обыграла "Ниццу" со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (4:2) прошла в 1/8 финала турнира. Матч со "Спартаком" пройдет 4 марта на стадионе "Локомотива" в Черкизово.

- Вы готовы выиграть чемпионат России и Лигу Европы?

- Давайте по порядку. Следующая игра со "Спартаком" очень важная. В каждом матче мы должны играть на 100 процентов своих возможностей. Вот по такой схеме и будем двигаться дальше.

- Как вам состояние газона? Показалось, что французы быстрее к нему адаптировались.

- Газон хорошего уровня для сегодняшнего дня, даже идеальный. Насчет французов - они адаптировались не к газону, а просто находятся в игровом режиме.

- Вылечился Чорлука, однако в двух встречах не сыграл. Как вы решаете проблему с таким количеством защитников?

- Это не проблема, а нормальная ситуация. Мы очень надеемся на Выдрана в ближайшее время. У нас еще Михалик есть.

- Это значит, что сыграете в три центральных со "Спартаком"?

- Может быть. А может в пять или шесть, "Спартак" же хорошо атакует.

- Даже при преимуществе в два мяча игроки рвались в атаку. Это ваша установка?

- Второй гол решал все в этом противостоянии. Есть ситуации, когда игроки ра футбольном поле чувствуют душой, что им нужно сделать. Я им полностью доверяю, это хорошо.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15:00 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)