Юрий Семин: "Мне казалось, Лысов ни в чем не ошибался"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Злином"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0) отметил, что остался доволен игрой защитника Михаила Лысова. 19-летний россиянин впервые сыграл в еврокубковой встрече.

- Лысов? Достаточно хорошо играл, - сказал Семин. - Мне казалось, он ни в чем не ошибался. Точность передач, наверное, под 90 процентов. Но надо посмотреть статистику, проанализировать. Схему мы меняем постоянно, от матча к матчу, а иногда одной начинаем, второй заканчиваем. Это хорошо, что команда умеет играть и в три центральных, и в два. Чорлука вернутся - вполне возможно, что будет какая-то стабильная схема. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"