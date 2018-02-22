Юрий Семин: "Локомотив" впервые в 1/8 финала Лиги Европы? Зато в Лиге чемпионов выходили!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" сказал, что для команды выход в следующую стадию турнира является большой победой. При этом специалист не знал, что железнодорожники впервые добрались до 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

В четверг, 22 февраля, российская команда обыграла "Ниццу" со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (4:2) прошла в 1/8 финала.

– Было очень тяжело, – сказал Семин. – В России был большой перерыв. Ребята сыграли очень профессионально, большие молодцы. Если бы провели матчи с французами чуть ниже своих возможностей, то не прошли бы "Ниццу" и не выиграли бы сегодня. Но футболисты серьезно подошли к играм.

И плюс дополнительные очки для России в таблицу коэффициентов УЕФА. Да и для нашего клуба эта большая победа. Тем более, что "Ницца" очень и очень хорошая команда.

-С кем бы хотели сыграть в следующей стадии?

– Не знаю, на жребий повлиять очень сложно.

- Знали, что "Локомотив" никогда не выходил в 1/8 финала Лиги Европы?

– Правда? Зато в Лиге чемпионов выходили!

– Как вам сегодня болельщики?

– Можно сказать о наших болельщиках только очень теплые слова. Я футболистам сказал перед матчем: "Ребята, вы много добились. На вас приходят посмотреть по 20 тысяч болельщиков в такой мороз". Они правда играют интересно, и большая заслуга игроков, что столько фанатов было на стадионе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля. Церемония начнется в 15.00 по московскому времени.