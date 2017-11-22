Юрий Семин: "Локомотив" в матче с "Копенгагеном" должен сыграть изо всех сил"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" отметил, что железнодорожники в оставшихся матчах должны проявить характер. Специалист также добавил, что организации, которые проводят чемпионат России, должны создать нормальные условия для игроков.

– Ждем сложного матча, – сказал Семин. – Он важен для обеих команд. Сейчас сложный период, большое количество игр. Футболисты сборной налетались, много наигрались. Часть сезона подходит к концу, остались важные и тяжелые матчи. Нужен характер и волевые усилия.

– Вторая команда, которая выйдет из группы, может попасть на клуб, выбывший из Лиги чемпионов. Важно ли в связи с этим пройти с первого места?

– Важно завтра выиграть.

– Сейчас много разговоров по поводу матча в Хабаровске. Будете держать в уме эту встречу?

– Нет. Ничто не должно влиять на подготовку и настрой. Завтра надо играть изо всех сил и концентрироваться. Следующий матч пройдет в Хабаровске, это будет потом. Те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать условия для игроков, чтобы они проявляли свои лучшие качества в нормальных условиях, тогда наш футбол будет развиваться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.