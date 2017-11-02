Юрий Семин: "Локомотив" рассчитывает на серьезный успех в Лиге Европы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против "Шерифа" отметил, что его команде по силам пройти далеко на турнире. Он также добавил, что с возвращением защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари железнодорожники могут рассчитывать на серьезный успех.

– Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить, – приводит официальный сайт УЕФА слова Семина. – Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная скамейка, чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.

Нам нужно выигрывать "Шериф". Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки – Чорлука и Ари. Поэтому рассчитываем на серьезный успех.

Матч "Локомотив" – "Шериф" пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.