Юрий Семин: "Лига Европы нужна для "Локомотива", будет грустно покинуть этот турнир"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал комментарий в преддверии домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая". 71-летний российский специалист считает, что его подопечные плохо реализуют свои моменты.

– Причина неудач "Локомотива" в Лиге чемпионов связана с низкой реализацией своих моментов, – заявил Семин. – Я думаю, что здесь имеет место волнение футболистов. Лига чемпионов – это совсем другой уровень, за каждый нереализованный момент тебя накажут. Для нас это очень хороший опыт. Если мы правильно это воспринем, то будем двигаться дальше. Надо жить дальше. Нужна ли московскому клубу Лига Европы? Лига Европы – очень важный и нужный турнир, игрокам интересно играть в международном турнире. Футболистам и тренерам будет очень грустно покидать этот турнир.

Матч "Локомотив" - "Галатасарай" пройдет в Москве и начнется в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.