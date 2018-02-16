Юрий Семин: "Конечно, "Локомотив" еще не прошел "Ниццу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) отметил, что ему понравилось, как команда отыграла во второй половине. По словам наставника, железнодорожники еще не обеспечили выход в следующий раунд, несмотря на победу на выезде.

- Начало матча? Никогда нельзя терять надежду, - приводит пресс-служба "Ниццы" слова Семина. - Я благодарен игрокам, потому что после ошибок они смогли собраться и показать интересный футбол во второй половине. Мы сделали тактические изменения, которые оправдали себя. Фарфан не вышел в старте, потому что на последней тренировке он получил небольшое повреждение.

Нам было легче во второй половине. Это наш первый официальный матч после перерыва, поэтому попасть в игру довольно сложно. Но я доволен, как мы вернулись в игру. Выход в следующий раунд? Конечно, нет. "Ницца" - очень хорошая команда, конкурентоспособная. Есть еще 90 минут. Сделаем все, чтобы победить.