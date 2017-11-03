Юрий Семин: "Команда явно недовосстановилась после "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что решающим фактором во встрече стал объем физической работы, выполненный соперником. По словам специалиста, красно-зеленые слишком много сил отдали в предыдущей встрече - "Зенитом" в премьер-лиге.
– Почему "Локо" выигрывает у мощного "Зенита" 3:0, а потом – 1:2 от скромного "Шерифа"...
– Я же сказал – команда явно недовосстановилась. Можно было менять хоть 10 человек, но замен ведь всего три... Отсюда, кстати, и травмы.
– Уровень все-таки разный у двух клубов.
– А вы обратите внимание на объем физической работы, который проделал сегодня соперник. Он все и решил. (Михаил ГОНЧАРОВ)
После этой игры железнодорожники опустились с первой на третью строчку в турнирной таблице группы F (5 очков). У занимающего первую строчку "Копенгагена" вместе с "Шерифом" - по 6 баллов.
Гильерме травмировался – "Локо" сдулся
Трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"
smeroleg
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
02:07
Вопреки
А на МАТЧе пенсионер РЖД вообще в оправдание сморозил, что "Шериф" давно не играл и целенаправленно готовился, а у "Локо" была игра с "Зенитом" и времени на восстановление не хватило - за дураков болел держит, ведь просто взглянув в календарь футбола Молдовы, можно понять, что Семин врет и у молдавского клуба времени, с учетом выезда в Москву, было не больше - игра ЧМ у них была 28.10. Просто Семин, как и Гончаренко с Кареррой, играть "сами с собой" (с командами с эдентичным построением) не умеют. Позорники
01:33
bondarsport
Недонастроилась и недовосстановилась совсем разные вещи
01:01
Pleafant
Сейчас Русенборг демонстрирует,какой "мощный" Зенит.Два европейских аутсайдера показали настоящий уровень РФПЛ.
00:47