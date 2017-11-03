Юрий Семин: "Команда явно недонастроилась на "Шериф"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что решающим фактором во встрече стал объем физической работы, выполненный соперником. После этой игры железнодорожники опустились с первой на третью строчку в турнирной таблице группы F (5 очков). У занимающего первую строчку "Копенгагена" 6 баллов.

– Почему "Локо" выигрывает у мощного "Зенита" 3:0, а потом – 1:2 от скромного "Шерифа"...

– Я же сказал – команда явно недовостановилась. Можно было менять хоть 10 человек, но замен ведь всего три... Отсюда, кстати, и травмы.

– Уровень все-таки разный у двух клубов.

– А вы обратите внимание на объем физической работы, который проделал сегодня соперник. Он все и решил. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Гильерме травмировался – "Локо" сдулся

Трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"