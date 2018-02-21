Юрий Семин: "К матчу с "Ниццей" готовы практически все футболисты"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверие ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сказал, что у соперника есть преимущество, поскольку он провел хороший последний матч. По мнению наставника железнодорожников, холод не станет плюсом для его команды.

Первый матч между российским и французским клубами, состоявшийся 15 февраля, завершился победой москвичей – 3:2. Все три мяча в составе победителей забил Мануэл Фернандеш.

– Команда играет дома и счет первого матча устраивает "Локомотив". Какая будет стратегия?

– Считаю, что счет 0:0, и на это настраиваю ребят. Говорят, холод в нашу пользу, но я не вижу пользы, потому что этот период тренировок был из-за погоды не совсем качественный. Когда-то хотели сделать две тренировки, но не смогли. У "Ниццы" был хороший матч и они в тонусе. Поэтому преимущество имеют они.

– Увидим ли завтра на поле Фарфана?

– К матчу готовы практически все футболисты. Есть еще тренировка, и я боюсь говорить. Пока все живы – здоровы. Но у нас еще тренировка.

– Из четырех российских клубов ваша команда сыграла лучше всех. Нет ли расслабленности в связи с этим?

– Давит всегда. Когда начинали Лигу Европы, каждый матч нес определенное давление. Мы понимаем свою ответственность. Выйдем на поле при счете 0:0, а дальше будет сложная и напряженная игра. Последний матч "Ницца" провела в хорошем состоянии, хорошо двигались. Нам будет очень сложно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч "Локомотив" – "Ницца" состоится завтра, 22 февраля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.