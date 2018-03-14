Юрий Семин: "Гильерме не сыграет с "Атлетико"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" отметил, что если его команде удастся забить быстрой гол, то ситуация для московского клуба будет положительная. Первая игра завершилась поражением железнодорожников со счетом 0:3.

– Расскажите о травмированных футболистах: Ари, Фарфане и Игнатьеве.

– Не могу сказать конкретно – сам не знаю. Футболисты будут играть только когда на сто процентов будут здоровым. Сегодняшняя тренировка тоже определит их состояние. Могу сказать только то, что Гильерме не сыграет. По остальным есть еще сутки.

– Что с Гильерме?

– У доктора уточните.

– Чорлука сыграл первый матч. Он завтра готов выйти на поле?

– Да. Оцениваю его состояние очень хорошее. Он провел два матча и должен идти по нарастающей.

– Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещаряков верит, что команда сможет отыграться. Вы настраиваете ребят на то, чтобы пройти дальше или показать достойный футбол?

​– Мы всегда настраивается только на победу. Но надо представлять реально, что на другой стороне поля – "Атлетико" и у них другое настроение. Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация будет положительная. Нет, значит будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые там допустили. Конечный результат знает только бог. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.