Юрий Семин: "Фарфан летает как космонавт"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил хорошую игру полузащитника Джефферсона Фарфана в этой встрече. По словам специалиста, перуанец летает как космонавт.

– Тренер "Копенгагена" считает, что голы Фарфана были в чем-то случайными...

– Случайных голов не бывает. Первый был забит после быстрой комбинации, и только мастер мог так здорово разобраться на ограниченном пространстве.

– Перуанец в последнее время очень много летает. В Хабаровск его возьмете?

– Он как космонавт. Новая Зеландия, Перу, Россия... Прилетел, подготовился – большой молодец. В футболе побеждает тот, кто вкладывает больше сил и проявляет волю. А что касается Хабаровска, то не надо говорить, что "Локомотив" "стонет". Про Сухину что-то говорят... Это детский сад. "Локомотив" просто хочет, чтобы к футболу относились правильно. И чтобы соблюдались правила. УЕФА не рекомендует играть, если температура холоднее 15 градусов.

Какие бы условия в нашем чемпионате ни были, мы должны быть стойкими. То же самое касается Хабаровска. И не надо говорить, что "Локомотив" "стонет". "Локомотив" просто хочет, чтобы к футболу относились правильно. Ничего больше. "Локомотив" хочет играть на хороших полях. "Локомотив" всегда за видеоповторы. Про Сухину еще что-то говорят, что это "Локомотиву" в плане судейства помогает. Это детский сад! "Локомотив" хочет, чтобы соблюдались правила. УЕФА не рекомендует играть, если температура холоднее 15 градусов. Давайте этого придерживаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)