Юрий Семин: "Если "Локомотив" фаворит, это не значит, что победа гарантирована"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа"​ и отметил силу соперника. По словам наставника, статус фаворита не гарантирует результат.

– "Шериф" достоин уважения. Команда на протяжении 20 лет практически каждый год становится чемпионом и выступает в еврокубках. В этом году "Шериф" мог попасть в Лигу чемпионов. В составе много квалифицированных футболистов. Мы серьезно относимся к сопернику. Будет сложный матч.

– На кого в составе "Шерифа" стоит обратить внимание?

– Внимание нужно обращать на всю команду. У "Шерифа" быстрые нападающие, которые хорошо действуют индивидуально. Понравился левый защитник – футболист с хорошей техникой.

– Сыграет ли против "Шерифа" Фарфан?

– Решим после сегодняшней тренировки. Он должен нам помочь.

– "Шериф" обороняется так же, как "Уфа"?

– Они хорошо и обороняются, и атакуют. Все зависит от соперника. В чемпионате Молдавии "Шериф" играет больше в атаку.

– В Молдавии у "Шерифа" практически нет соперников. Как представить настоящую силу команды?

– Мы смотрели матчи "Шерифа" в Лиге Европы, так что знаем и видим силу команды.

– Но на бумаге "Локомотив" сильнее.

– Если мы фавориты, это не значит, что победа гарантирована. Например, во вторник в Лиге чемпионом "Боруссия" не смогла обыграть АПОЭЛ. Кто будет лучше готов физически и психологически в конкретный момент, кто будет больше мотивирован, тот и победит.

Матч "Шериф" – "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.