19:21 | Футбол — Лига Европы

Юрий Семин: "Если "Локомотив" фаворит, это не значит, что победа гарантирована"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа"​ и отметил силу соперника. По словам наставника, статус фаворита не гарантирует результат.

– "Шериф" достоин уважения. Команда на протяжении 20 лет практически каждый год становится чемпионом и выступает в еврокубках. В этом году "Шериф" мог попасть в Лигу чемпионов. В составе много квалифицированных футболистов. Мы серьезно относимся к сопернику. Будет сложный матч.

– На кого в составе "Шерифа" стоит обратить внимание?

– Внимание нужно обращать на всю команду. У "Шерифа" быстрые нападающие, которые хорошо действуют индивидуально. Понравился левый защитник – футболист с хорошей техникой.

– Сыграет ли против "Шерифа" Фарфан?

– Решим после сегодняшней тренировки. Он должен нам помочь.

– "Шериф" обороняется так же, как "Уфа"?

– Они хорошо и обороняются, и атакуют. Все зависит от соперника. В чемпионате Молдавии "Шериф" играет больше в атаку.

– В Молдавии у "Шерифа" практически нет соперников. Как представить настоящую силу команды?

– Мы смотрели матчи "Шерифа" в Лиге Европы, так что знаем и видим силу команды.

– Но на бумаге "Локомотив" сильнее.

– Если мы фавориты, это не значит, что победа гарантирована. Например, во вторник в Лиге чемпионом "Боруссия" не смогла обыграть АПОЭЛ. Кто будет лучше готов физически и психологически в конкретный момент, кто будет больше мотивирован, тот и победит.

Матч "Шериф" – "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16550

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Шпалыч. Ну ипать ту люсю. Заканчивай давай уже. Скоро уже ледок встанет. Олег Иваныч прикормку сделал. Взяли бутеры и для сугреву и айда на речку! А? как идея?

19:43