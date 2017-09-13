Юрий Семин: "Если букмекеры отдают небольшое предпочтение "Копенгагену", это хорошо."

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 1-го тура группового турнира Лига Европы против "Копенгагена" отметил, что на железнодорожниках лежит большая ответственность. Специалист также добавил, что у датчан больше международного опыта, чем у москвичей.

– На сегодняшний момент у "Копенгагена" больше международного опыта, чем у нас. "Локомотив" давно не участвовал в Лиге Европы, но у нас два клуба выигрывали Кубок УЕФА, на нас лежит большая ответственность, – цитирует ТАСС Семина. – Может быть, если букмекеры отдают небольшое предпочтение "Копенгагену", это хорошо.

Отметим, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.