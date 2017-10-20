Юрий Семин: "Давление "Шерифа" выдержали за счет характера"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:1) отметил, что соперник имел больше моментов, но результат игры закономерен. По его словам, железнодорожники выдержали давление тираспольцев за счет характера.

- С турнирной точки зрения, результат нормальный, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Семина. - "Шериф" играл хорошо при большой поддержке зрителей. Думаю, футбол болельщикам понравился. У "Шерифа" было больше моментов. Ничья закономерная.

Мы впервые увидели в деле систему определения гола. Если бы не она, я бы сейчас спрашивал, почему засчитали гол. А так вопросов нет. Я всегда был за то, чтобы видеоповторы ввели и в нашем чемпионате.

- Довольны игрой своей команды?

- Доволен самоотдачей футболистов. Они провели не лучший матч, но за счет характера выдержали давление "Шерифа".

- Как вам игра нападающих?

- Сегодня линия атаки не впечатлила, хотя с "Динамо" и "Злином" они сыграли здорово. У нас начались проблемы после возвращения футболистов из сборных. Есть некий разбаланс в состоянии игроков. Будем надеяться, что скоро все придет в норму.

- Не хватало Алексея Миранчука?

- Конечно. Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше.

- "Локомотив" сыграл со всеми соперниками по группе. Кто доставил больше всех хлопот?

- Сегодня "Шериф". Мы понимали, что команда пойдет вперед перед своими болельщиками, что соперник будет играть агрессивно и самоотдачей, но все равно это в какой-то мере стало неожиданностью.

- Как оцените положение команды в группе на данный момент?

- Набрали пять очков, идем первыми.

- Что скажете о Тирасполе?

- Я восхищен спортивной базой, стадионом и полем, которое держат в идеальном состоянии. Спасибо за встречу и прием. Все было замечательно.