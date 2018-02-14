Юрий Семин: "Чорлука готов сыграть, но капитаном остается Денисов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы отметил, что все футболисты готовы сыграть. По его словам, капитаном команды останется Игорь Денисов, несмотря на то, что в строй вернулся Ведран Чорлука.

- Все ждали возвращения Чорлуки. В каком он состоянии и кто будет капитаном во второй части сезона?

- Все футболисты готовы сыграть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Назвать состав мы пока не можем. Есть ряд вопросов по игрокам. Что касается капитана, то в этом сезоне им остается Игорь Денисов.

- В какой форме Эдер?

- Он в хороших кондициях. Сможет ли Эдер сыграть все 90 минут? Посмотрим. Он очень помог нам в первой части сезона и неплохо зарекомендовал себя в чемпионате России.

- На сборах здорово взаимодействовали Ари и Фарфан. Как оцените их игру?

- Важно, что Ари восстановился после травмы и набрал форму. Они с Фарфаном провели хорошую работу на сборах. Оба готовы сыграть завра.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.