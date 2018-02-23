Юрий Семин: "Атлетико" - один из ведущих клубов, у нас на игру соберется полный стадион"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" рассказал об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой железнодорожникам предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".

– Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к "Спартаку", – сказал Семин. – Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об "Атлетико", это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры. Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира. Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! "Атлетико" – один из ведущих клубов.

– Не думали, что жребий оказался неудачным для "Локомотива"?

– А какой смысл говорить об этом? Жеребьевка уже прошла. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".