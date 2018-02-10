Юрий Семин: "Ари полностью готов к играм с "Ниццей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча на сборе в Испании против "Ференцвароша" (1:2) отметил, что нападающий Ари набрал оптимальные кондиции после травмы. Специалист также добавил, что форвард полностью готов к противостоянию 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы".

– Команда стала меньше пропускать – на первом сборе было семь голов, сейчас уже пять. Говорит ли это о том, что в обороне стали действовать надежнее?

– Эта проблема существует, и мы, по крайней мере, работаем над ее решением. У нас есть еще четыре дня.

– Вы рассказывали, что Ари наберет необходимую форму под конец сборов. Все ли у него в порядке?

– Он полностью восстановился от травмы, вчера отыграл 90 минут (в матче с норвежским "Стремсгодсет" (2:2). – Прим. "СЭ"), сил у него хватило. Я им доволен, могу сказать, что форму он набрал, полностью готов к играм с "Ниццей". (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что первый матч "Локомотива" против "Ниццы" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 15 февраля во Франции, ответный пройдет 22 февраля в Москве.

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