Юрий Лодыгин: "Мы бились до конца, а не просто продули"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы от АЗ (2:3) подчеркнул, что команда не опускала рук до конца встречи. Питерцы вышли в плей-офф с первого места, голландцы – со второго.

– Самое главное – мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение, – подчеркнул Лодыгин в эфире передачи "Все на матчи". – В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то – нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше.