01:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Лодыгин: "Мы бились до конца, а не просто продули"

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Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы от АЗ (2:3) подчеркнул, что команда не опускала рук до конца встречи. Питерцы вышли в плей-офф с первого места, голландцы – со второго.

– Самое главное – мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение, – подчеркнул Лодыгин в эфире передачи "Все на матчи". – В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то – нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

Дырка ср@нная молчал бы а? уровень ФНЛ еще интервью дает

02:53

Andersen32

Лодыгин, ты ноль, хуже Игорька. Тренируйся придурок.

02:51

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