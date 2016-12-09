Юрий Лодыгин: "Мы бились до конца, а не просто продули"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы от АЗ (2:3) подчеркнул, что команда не опускала рук до конца встречи. Питерцы вышли в плей-офф с первого места, голландцы – со второго.
– Самое главное – мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение, – подчеркнул Лодыгин в эфире передачи "Все на матчи". – В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то – нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше.
tryam
Дырка ср@нная молчал бы а? уровень ФНЛ еще интервью дает
02:53
Andersen32
Лодыгин, ты ноль, хуже Игорька. Тренируйся придурок.
02:51