Юрий Газинский: "Не вижу проблемы, что пропускаем первыми"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что проблемы в пропущенных голах в свои ворота он не видит, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Почему играл в майке с коротким рукавом в такую погоду? Я же с Дальнего Востока, закаленный парень, - отметил Газинский. - На самом деле, мне так было комфортно. В целом, все были в равных условиях. Начали игру неважно, первые 20-30 минут складывались неудачно, пропустили матч. Но мы нашли силы, отыгрались и вышли вперед. В итоге добились очень важной победы. Мой гол? Я вообще редко забиваю, но если это делаю, то головой. На самом деле, получилась хорошая комбинация. Петров по флангу прошел, прострелил, я оказался нужном месте в нужное время и забил.

- Насколько вам важен тот результат, который покажут "Севилья" и "Стандарт"?

- Все зависит от нас. Понятно, следим за результатами, но еще есть один матч в Лиге Европы, и мы будем к нему готовиться.

- Есть какая-то система в том, что пропускаете голы первыми?

- Нет. Наверно, проще сказать, что можно встать в обороне и так играть. Но мы играем в атакующий футбол, это сложнее всего. Поэтому отсюда и появляются зоны, из которых пропускаем. Не вижу проблем том плане, что пропускаем первыми. Плохо, что в принципе пропускаем. Надо, конечно, постараться это минимизировать, но мы находим силы, чтобы отыгрываться и выходить вперед.

- Есть силы на оставшиеся матчи?

- Мы все в одних условиях. Есть календарь, и мы не можем перенести матчи, поэтому готовимся к конкретной игре. Следующий матч с "Уралом", будем готовиться к нему.

- Показалось, что поле было не лучшего качества. Так ли это?

- Не сказал бы, что некачественное. Поле нормальное, просто вчера был дождь, его чуть подразмыло, было скользковато. В целом, достойное поле.