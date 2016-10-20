Юрий Газинский: "Кто не забивает, тот не выигрывает"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после домашнего поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы от "Шальке" (0:1) заявил, что его команда ни в чем не уступала сопернику, однако допустила одну результативную ошибку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, "быки" хотели показать яркий футбол в первом официальном поединке на новой арене.

- У нас не получилось забить - это самое главное, - сказал Газинский. - "Шальке" - очень квалифицированный соперник. Первые 15 минут у нас ничего не получалось, затем мы выровняли игру. Во втором тайме имели хороший момент у Лаборде, но не смогли его реализовать. Конечно, кто не забивает, тот не выигрывает.

- Вы смотрели первый тайм со скамейки. Что не получалось?

- Первый матч, такое количество болельщиков. Ребят переполняли эмоции, все хотели показать хороший футбол. Наверно, поэтому первые 15 минут так провели.

- То есть физически команда готова нормально?

- Да. Мы ни в чем не уступали сопернику.

- Первый матч на новом стадионе - может, не привыкли еще, что играете дома?

- Как вариант. Но "Шальке" тоже играл первый матч на новом стадионе. Все были в равных условиях. Поэтому искать отговорки не стоит. Нужно было не пропускать мяч, потому что такие команды, как "Шальке", не прощают ошибок.

- Соперник чем-нибудь удивил?

- Все знают, что это серьезная команда. То, что они сейчас не очень удачно выступают в чемпионате Германии, ни о чем не говорит. Мы хорошо разбирали их игру на теории. Мы знали, что это квалифицированная команда.