Юрий Газинский: "Краснодар" намеревался оставить "Сельту" без мяча, но этого не получилось"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что команде не удалось выполнить установку на игру. По словам хавбека, "быки" были намерены лишить мяча соперника.

- Задача "Краснодара" заключалась в том, чтобы оставить "Сельту" без мяча, потому что они не любят играть в отборе, - сказал Газинский в эфире программы "Все на матч". - Но нам не удалось это сделать. Мы стали раскрываться, когда пошли в атаку и появились свободные зоны, благодаря которым соперник использовал свои шансы.