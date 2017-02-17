12:20 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Газинский: "Хотелось забить "Фенербахче" и два, и три"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский отметил, что его команде пришлось непросто в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:0). Хавбек назвал стамбульский клуб сильным и квалифицированным соперником.

- Хороший соперник, квалифицированная команда, - сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе. - Удалось забить один гол. Сейчас будет ответная игра. Ни в коем случае не расслабляться, нужно подготовиться очень хорошо и ехать в Турцию. 

У "Фенербахче" очень сильная команда. Но мы прошли два сбора, хорошо подготовились. Это первая официальная игра. Где-то есть фактор нервозности. Ребята все хорошо обученные. Хотелось забить и два, и три. Но мы играли против хорошей команды, умеющей обороняться. Сейчас нужно извлечь опыт из ошибок, которые допускали.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=128125

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mikeV

Вот и надо было забивать хотя бы два. А этого одного вам в итоге, скорее всего, не хватит, чтобы дальше пройти.

12:36

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