Юрий Газинский: "Хорошо подготовились к "Севилье"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы над "Севильей" (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что команда хорошо подготовилась к сопернику, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он рассказал о том, как получил удар локтем от Луиса Муриэля, который проигнорировал судья.

– Это самый серьезный успех за все ваше время в "Краснодаре"?

– Думаю, все успехи будут впереди. Это только начало нашего пути. Но мы не расставляем приоритеты. Понятно, что "Севилья" – это топ-команда, и нам удалось ярко сыграть, забить яркие мячи.

– "Севилья" играла очень цепко в центре поля. Часто ли вы встречаете такое сопротивление?

– Когда играешь на высоком уровне, всегда будет сильное сопротивление. И это связано не только с испанскими командами, любая команда высокого уровня будет играть агрессивно, жестко.

– "Севилья" играла жестко?

– Да, это и по моей губе видно. В целом, команда играет очень хорошо. Футболисты контролируют мяч, играют вперед, и подбор игроков очень квалифицированный.

– Что у вас случилось в эпизоде с Мурьелем? Считаете, что он должен был получить желтую карточку?

– Не хочу в этом разбираться. Есть судьи, пусть они решают. Если арбитр не дал карточку, значит, оно того не стоило. Что произошло? Ударил локтем. И не извинился.

– Чувствовали ли вы, что кто-то персонально играет против вас?

– Да нет. В принципе игра плотная, агрессивная. С такой командой легко не будет.

– "Севилья" удивила или большего ожидали?

– Мы готовились, разбирали ее игры. Ждали от нее то, что в принципе и получилось.

– Мыслей о "Зените" не было совершенно?

– Нет, о "Зените" будем думать на следующий день.