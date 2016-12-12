Юрий Газинский: "Фенербахче" - достойный соперник, но могло быть и хуже"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда постарается хорошо подготовиться в межсезонье и очень серьезно настроится на матчи против "Фенербахче". По словам игрока, перед жеребьевкой он надеялся получить в соперники один из английских клубов.

– Все команды интересные, – сказал Газинский в эфире "Матч ТВ". – Хотелось бы сыграть с какой-нибудь английской командой. "Фенербахче" – достойный соперник. Наверное, могло быть и хуже. Но, в целом, жеребьевкой мы можем быть довольны. В прошлом году все думали, что "Спарта" нам по зубам, шапкозакидательских настроений не было. На выезде сыграли удачно, но дома не получилось. Нам сейчас надо хорошо пройти предсезонные сборы и самым ответственным образом настроиться на матч с "Фенербахче".