16:30 | Футбол — Лига Европы

Юрий Газинский: "Байер" - не самый сильный из возможных соперников"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокоментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Кубанский клуб 14 и 21 февраля проведет матчи с "Байером".

– Наверное, "Байер" – не самый сильный соперник, из тех, что мог нам достаться, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Газинского. – Но и уж точно – далеко не самый слабый. И вообще на этой стадии слабых в принципе быть не может. Тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и "Краснодар" в этом убеждался не раз на собственном опыте. Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям, надеюсь, что матчи получатся интересными.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133173

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