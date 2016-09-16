Йорди Кройф: "Игроки "Маккаби" не отрабатывают деньги, которые они получают"

Спортивный директор "Маккаби" из Тель-Авива Йорди Кройф был очень недоволен игрой команды в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" (3:4). Израильский клуб вел со счетом 3:0, но в итоге потерпел поражение.

– Для меня абсолютно неприемлема ситуация, в которой команда разваливается за 20 минут, – заявил Кройф. – Речь идет о недостаточном понимании обязательств в отношении клуба. Игроки не отрабатывают деньги, которые они получают. Если будет необходимо, мы расстанемся с некоторыми из них. (Эли ШВИДЛЕР)