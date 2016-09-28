Йон ван ден Бром: "Самый сильный игрок "Зенита" – Витсель"

Главный тренер АЗ Йон ван ден Бром рассказал о сильных сторонах "Зенита". Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – АЗ пройдет завтра.

– Вы встречались с "Зенитом", работая в "Андерлехте". Петербуржцы изменились с точки зрения игры?

– Это было четыре года назад. Мы тогда проводили домашний матч, проиграли его – с тех пор многое изменилось.

– Раньше у "Зенита" был явный лидер – Халк. Кого выделите сейчас?

– Место Халка сейчас занято другими отличными нападающими. Но самый сильный игрок "Зенита", на мой взгляд, – это Витсель.

– В чем состоят слабые стороны "Зенита"?

– У "Зенита" нет слабых мест, но мы надеемся, что соперник будет предоставлять нам пространство, так что мы попытаемся выиграть. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ).