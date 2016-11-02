Йоханнес Гайс: "Давление в матче с "Краснодаром" не будет велико"

Полузащитник "Шальке" Йоханнес Гайс в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в этой встрече важно хорошо выстроить линию защиты. При этом Гайс отметил, что давление в этой игре не будет слишком велико.
– Вы остаетесь на перезимовку в Кубке Германии. В Лиге Европы тоже все идет хорошо. Можно уже планировать матчи плей-офф?
- Мы знаем, что в случае победы над "Краснодаром" досрочно попадем в круг плей-офф. Давление в этом матче не будет велико, потому за спиной у нас три победы в трех играх. Это также и не говорит о том, что мы не будем выкладываться на все 100 процентов. Напротив, дома мы хотим во что бы то ни стало победить и продолжить нашу успешную серию.
– В первой игре в России ваша команда одержала верх со счетом 1:0. Какие выводы вы сделали после того матча?
- "Краснодар" – очень атакующая команда, они играют четко и быстро. Мы хотим выстроить хорошую линию защиты и при этом постараться пробить их оборону.
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