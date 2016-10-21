10:43 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ярослав Ракицкий: "Шахтер" забил все, что мог в матче с "Гентом"

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Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий подчеркнул, что в матче группового турнира Лиги Европы с "Гентом" (5:0) команда успешно воспользовалась ошибками соперника. По его словам, дончане в это встрече забили все, что могли.

- Считаю, добились хорошего результата, - приводит пресс-служба "горняков" слова Ракицкого. - "Гент" - неплохая атакующая команда, которая умеет контролировать мяч. Но "Шахтер" все равно выше уровнем и воспользовался теми ошибками, которые допустил соперник. В принципе, мы забили все, что могли, хотя были и еще моменты. Тем не менее, считаю, этот клуб - один из самых сильных в нашей группе. В оставшихся матчах будем стремиться так же хорошо играть и добиваться побед.

Что касается меня, то сегодня было непросто, ведь я пропустил около 20 дней. Но ничего, справился, а команда уверенно одержала верх. Думаю, еще пару дней тренировок - и смогу набрать свою оптимальную форму. Главное, чтобы травмы обходили меня стороной.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/38553

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