"Янг Бойз" в меньшинстве не уступил киевскому "Динамо", "Скендербеу" и "Партизан" сыграли вничью

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с "Янг Бойз" – 2:2.
В составе швейцарцев дублем отметился нападающий Роже Ассале. За киевлян забили форвард Дьемерси Мбокани и защитник Николай Морозюк.
Отметим, что в конце игры "Янг Бойз" остались в меньшинстве. На 82-й минуте игры хавбек Секу Саного получил вторую желтую карточку.
В другой встрече "Скендербеу" и "Партизан" сыграли вничью – 0:0.
"Динамо" осталось лидером группы, имея в своем активе 7 очков. На втором месте расположился "Янг Бойз", набравший 3 балла, "Партизан" – третий. Сербы, которые набрали два очка, опережают "Скендербеу" лишь по дополнительным показателям.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа B
"Динамо" – "Янг Бойз" – 2:2
"Скендербеу" – "Партизан" – 0:0