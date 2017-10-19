"Янг Бойз" в меньшинстве не уступил киевскому "Динамо", "Скендербеу" и "Партизан" сыграли вничью

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с "Янг Бойз" – 2:2.

В составе швейцарцев дублем отметился нападающий Роже Ассале. За киевлян забили форвард Дьемерси Мбокани и защитник Николай Морозюк.

Отметим, что в конце игры "Янг Бойз" остались в меньшинстве. На 82-й минуте игры хавбек Секу Саного получил вторую желтую карточку.

В другой встрече "Скендербеу" и "Партизан" сыграли вничью – 0:0.

"Динамо" осталось лидером группы, имея в своем активе 7 очков. На втором месте расположился "Янг Бойз", набравший 3 балла, "Партизан" – третий. Сербы, которые набрали два очка, опережают "Скендербеу" лишь по дополнительным показателям.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

"Динамо" – "Янг Бойз" – 2:2

"Скендербеу" – "Партизан" – 0:0

Турнирная таблица – здесь