03:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Яго Аспас: "Смолов? "Краснодару" не хватало этого большого игрока"

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Нападающий "Сельты" Яго Аспас после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" (2:0) отметил, что команда прошла серьезного соперника. По его словам, "быкам" не хватало Федора Смолова, который пропускал игру из-за повреждения.

– Безусловно, это был очень серьезный матч против очень серьезной команды, – приводит rusfootball.info слова Аспаса. – Было очень сложно. "Краснодар" еще в Виго показал, насколько это серьезный соперник. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.

– Против кого хотите сыграть в следующем раунде?

– Сейчас остались только сильные команды. Будет сложно, но я надеюсь, чтобы второй матч противостояния мы играли дома.

– Отсутствие Федора Смолова сказалось на игре?

– Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока.

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146399700-yago-aspas-my-dolzhny-byt-dovolny-chto-proshli-krasnodar.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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