Яго Аспас: "Смолов? "Краснодару" не хватало этого большого игрока"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" (2:0) отметил, что команда прошла серьезного соперника. По его словам, "быкам" не хватало Федора Смолова, который пропускал игру из-за повреждения.

– Безусловно, это был очень серьезный матч против очень серьезной команды, – приводит rusfootball.info слова Аспаса. – Было очень сложно. "Краснодар" еще в Виго показал, насколько это серьезный соперник. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.



– Против кого хотите сыграть в следующем раунде?

– Сейчас остались только сильные команды. Будет сложно, но я надеюсь, чтобы второй матч противостояния мы играли дома.



– Отсутствие Федора Смолова сказалось на игре?

– Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока.