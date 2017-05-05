Яго Аспас: "Шахтер" тоже был фаворитом после первого матча. Но в полуфинале "Сельта", а не они"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас после первого полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что у команды остаются шансы на выход в финал. Форвард вспомнил противостояние в 1/16 финала с "Шахтером", в котором испанцы проиграли первый матч на своем поле (0:1), но благодаря победе на выезде (2:0) прошли дальше.

- У нас были хорошие шансы, чтобы открыть счет, но команда бросила играть, - приводит Marca слова Аспаса. - Сегодня мы расстроены, но завтра поднимем голову и будем двигаться вперед. "Шахтер" перед ответной игрой в 1/16 финала был фаворитом, как и "МЮ" сейчас. Но в полуфинале мы, а не они.

Трансляция матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"