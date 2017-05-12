Яго Аспас: "Молодая "Сельта" не давала дышать "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас после ответного матча 1/2 Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) выразил уверенность в том, что испанский клуб еще станет участником большой финальной игры. Форвард подчеркнул, что "Сельта" доминировала во втором матче команд на "Олд Траффорд".

– "Сельта" была вдохновлена поддержкой своих болельщиков, – цитирует Marca Аспаса. – Мы верили в свои силы и играли лучше соперника, который нанес лишь несколько ударов за весь матч. Нам не хватило точности. Очень жаль, что мы не сыграем в финале.

Наша команда просто не давала спокойно дышать "Манчестер Юнайтед" на своем же поле. У нас молодой коллектив, и мы играли против футболистов, которые стоят по 40-50 миллионов евро. У нас еще будет шанс проявить себя. Мы достойно сражались, и я убежден, что свой финал у "Сельты" еще будет.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"