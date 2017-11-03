Вячеслав Посмак: "Локомотив" недооценил "Шериф"

Защитник "Шерифа" Вячеслав Посмак после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче Лиги Европы отметил, что поверил в победу только после финального свистка. По его словам, чемпионат России намного сильнее молдавского

– В какой момент поверили, что ваша команда победила?

– Когда прозвучал свисток на девяносто шестой минуте.

– "Локомотив" находится на первом месте чемпионата России. Что скажете об РФПЛ, если железнодорожники вам проиграли?

– Чемпионат России намного сильнее молдавского. Мы смотрели матчи "Локомотива". Он достойно выступает, но еврокубки и национальное первенство – это две разные вещи. Мне кажется, железнодорожники больше выложились в чемпионате России, чтобы быть на первом месте.

– Можно ли вашу победу назвать сенсационной?

– Во втором матче мы смотрелись намного лучше на фоне "Локомотива". Я думаю, для команды и всей Москвы сенсация, что железнодорожники поиграли у себя дома. А мы вышли на поле и выполнили установку тренера. Мы всегда играем на победу, а не на ничью.

– Считаете, имела место недооценка со стороны "Локомотива"?

– Скорее всего, да. Но мы победили, и вы сами видели, что игра нам сегодня удалась. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)