Вячеслав Подберезкин: "Нельзя давать "Сельте" играть как она хочет"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что его команде надо сыграть агрессивнее, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек подчеркнул, что "быки" уважают испанский клуб.



– Нам надо агрессивнее сыграть, особенно на чужой половине поля, – сказал Подберезкин. – Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча – это станет плюсом для нас. Главное, не давать им играть так, как они хотят.



– Опасаетесь "Сельту"?



– Раз мы дошли до такой стадии, значит, мы уважаем соперника. Но мы смотрим на себя, должны показать свой футбол и добиться положительного результата.