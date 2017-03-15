14:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Вячеслав Подберезкин: "Нельзя давать "Сельте" играть как она хочет"

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Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что его команде надо сыграть агрессивнее, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек подчеркнул, что "быки" уважают испанский клуб.


– Нам надо агрессивнее сыграть, особенно на чужой половине поля, – сказал Подберезкин. – Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча – это станет плюсом для нас. Главное, не давать им играть так, как они хотят.

– Опасаетесь "Сельту"?

– Раз мы дошли до такой стадии, значит, мы уважаем соперника. Но мы смотрим на себя, должны показать свой футбол и добиться положительного результата.

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