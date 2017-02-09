Вячеслав Подберезкин: "Краснодар" даст бой "Фенербахче"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин после товарищеской игры против "Марбельи" (0:4) отметил, что команда хорошо потрудилась на сборе в Испании. Также хавбек подчеркнул, что команда серьезно настроена на первую игру 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

– Первый тайм получился не особо выразительным, – сказал для клубной пресс-службы Подберезкин. – Мало моментов создали, возможно, соперник хорошо сыграл в обороне. Во втором тайме получилось больше, забили четыре гола.

Касаемо итогов сборов, хорошо поработали, хотя было не так много времени. Думаю, мы выполнили все, что планировал тренер, поэтому сборы были удачные. Они помогут нам во всех официальных турнирах.

Настрой на матч с "Фенербахче"? Боевой! В прошлом сезоне на этой же стадии турнира противостояли "Спарте" и выглядели не лучшим образом. Мы сделали выводы над ошибками и будем играть по-другому. У нас будет запредельная самоотдача, тем более, что первый матч проведем на своем стадионе. Дадим бой при заполненных трибунах.