Вячеслав Малафеев: "После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассчитывает, что команда наберет ход после разгромной победы над минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1).

- Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием "Зенита" на поле, - цитирует ТАСС Малафеева. - Такой счет – это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты. Ребята играли на морально-волевых, как и минское "Динамо", но нам нужно было прикладывать больше усилий, есть определенные нюансы, но без них в футболе никуда. Хочется поздравить болельщиков, руководство, команду, тренеров.

Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, это только начало пути. Что касается турнира, "Зенит" всегда и везде играет на победу, не важно, какой это турнир, а Лига Европы – достаточно значимое соревнование.