Вячеслав Кротов: "Обидно, что не сумели обыграть "Домжале"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов - о матче второго раунда квалификации Лиги Европы против "Домжале" (0:0).

- Была тяжелая игра, ведь она стала первой официальной. В матче с "Домжале " было много борьбы. Я думаю, что счет 0:0 – нормальный результат, - цитирует футболиста Today News Ufa. - Но мы рассчитывали на другое. Мы сейчас выходим на каждую игру с установкой на победу. Обидно, что сыграли с "Домжале" со счетом 0:0. Чего не хватило? Не знаю, наверное, завершающей стадии.